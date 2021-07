Landgenote Maryna Zanevska steekt haar eerste WTA-titel op zak en belt meteen naar haar ouders

In de eerste set kwam Zanevska meteen 0-3 en twee breaks achter, maar dat sloeg haar niet uit haar lood. Ze herpakte zich met verve en stoomde met 6-4 door naar setwinst. In de tweede set kregen we een exacte kopie van de eerste: opnieuw keek Zanevska al snel tegen 0-3 en twee breaks aan. Ze rechtte andermaal de rug en won de vijf spelletjes die volgden. Op het moment dat ze mocht serveren voor toernooiwinst brak Kucova terug en ging het van 5-3 naar 5-5. De set mondde uit in een tiebreak, waarin ze alsnog aan het langste eind trok.