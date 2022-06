Kyrgios gaat door het lint en klaagt na match over racistische opmerkingen van publiek: "Wanneer stopt dit?”

Roland Garros David Goffin wint voor het eerst in anderhalf jaar nog eens match op een grandslam en treft nu Tiafoe

Oef. Hij kan het nog. Nadat hij mentaal in een diepe put zat, komt Goffin (ATP 48) weer boven water. Met nu ook een vervolg op Roland Garros. In vier sets voorbij de 20-jarige Tsjech Jiri Lehecka (ATP 77). 6-4, 4-6, 6-4 en 6-4. Voor het eerst in anderhalf jaar, sinds de vierde ronde op de US Open in september 2020 nota bene, wint ‘Le Goff' nog eens een wedstrijd op een grandslamtoernooi.

25 mei