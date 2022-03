Kyrgios dwingt Nadal tot het uiterste, maar valt ook uit z’n rol met ruzie voor de neus van acteur Ben Stiller én wegkeilen racket richting ballenjongen

TennisMet Nick Kyrgios in de buurt is het nooit saai. Op het toernooi van Indian Wells speelde het Australische ‘enfant terrible’ van het tennis bij momenten subliem tegen Rafael Nadal, maar zoals wel vaker viel hij ook meermaals uit zijn rol. De Spanjaard won uiteindelijk in drie sets.

In duels met de ‘Grote Drie’ kan Kyrgios altijd net iets meer. Nadal, die dit seizoen nog ongeslagen is, had ook aanzienlijk wat moeite om hem te verslaan. Na bijna 3 uur kon de nummer 4 van de wereld uiteindelijk vieren: 7-6 (0) 5-7 6-4. Maar meer dan over het hoogstaande niveau, ging het achteraf vooral over de fratsen van Kyrgios.

Kyrgios vermaakte het publiek eerst met enkele onderhandse services, waaronder ééntje van tussen z'n benen. Maar in set 3 begonnen de frustraties toch vooral de bovenhand te nemen bij de nummer 132 van de ATP-ranking. Eerst ging in de clinch met een toeschouwer. “Ben jij een goeie tennisser? Precies. Dus waarom praat je?”, riep hij de man toe. Hollywoodacteur Ben Stiller zat enkele plaatsen verder en bekeek het allemaal met de glimlach.

Bij Kyrgios kwam de stoom net niet uit z'n oren en hij snauwde umpire Carlos Bernardes nog toe dat hij het publiek beter onder controle moest houden. De focus was weg - er sneuvelde ook een eerste racket - en de Australiër verloor de derde en beslissende set uiteindelijk met 6-4. Hij schudde Nadal en Bernardes de hand en gooide dan gefrustreerd zijn volgende racket weg. Daarbij raakte hij ei zo na een ballenjongen (zie video boven) - uiteraard not done.

Quote Het was een ongeluk, totaal anders dan wat Zverev deed. De ballenjon­gen is ongedeerd, gelukkig maar. Nick Kyrgios

“Wat wil je dat ik erover zeg”, sprak hij nadien op de persconferentie. “Het was natuurlijk niet mijn bedoeling om m'n racket richting die ballenjongen te gooien. Ik ben ook maar een mens en zo'n dingen gebeuren. De bots was ongelukkig. Als ik het nog een miljoen keer zou proberen, dan zou mijn racket nooit meer op dezelfde manier in zijn richting vliegen. En uiteindelijk belandde ze ook drie meter naast hem. Het was een ongeluk, totaal anders dan wat Zverev deed. De ballenjongen is ongedeerd - en gelukkig maar. Maar is dat echt waar jullie het over willen hebben na een strijd van drie uur tussen mij en Nadal?”

In een bericht op Instagram excuseerde Kyrgios zich later wel. Hij wil de ballenjongen ook één van z'n rackets geven.

Volledig scherm De excuses van Kyrgios. © Social

