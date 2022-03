“Kwets ik jouw gevoelens misschien?”: potjes van Nick Kyrgios koken over in verbale clash met umpire

TennisNick Kyrgios heeft inmiddels meer woede-uitbarstingen dan titels op z'n palmares. In de achtste finales van het prestigieuze Miami-toernooi verloor de 26-jarige Australiër de controle volledig. Tennisrackets kapotslaan, de ref beledigen en zelfs een hele game moeten inleveren als sanctie: het hele pakket kwam aan bod. Kyrgios: “Dit is een grap. Zorg voor nieuwe scheidsrechters.”

Het was Kyrgios - intussen het nummer 102 van de wereld - ten voeten uit afgelopen nacht op het mastertoernooi van Miami, na de vier grandslams misschien wel de belangrijkste tennisafspraak. Al snel begon het Australische woelwater zich te storen aan umpire Carlos Bernardes. Dat hij het publiek niet in de hand had, zo vond Kyrgios. Tegen iemand langs de kant van de baan zei hij ostentatief dat hij de functie van scheidsrechter beter zou uitoefenen. “Hoe is dit mogelijk?”, riep Kyrgios ook naar Bernardes. “Dit is de vierde ronde in Miami - een van de grootste toernooien van het circuit, en jij slaagt er gewoon niet in om je job te doen? Dit is echt wel een schande. Dit is een grap. Alles rond deze sport is een grap.”

Quote De umpire zal geen tik op de vingers krijgen voor zijn verschrik­ke­lijk optreden, terwijl ik te maken zal krijgen met de negativi­teit, net als mijn vriendin en mijn team. Kyrgios

De umpire keek het nog even aan, maar Kyrgios’ woede bekoelde niet. In de verloren tiebreak sneuvelde een eerste racket. “Jij hebt geen idee hoe het moet”, sneerde hij naar de ref. Bernardes had er genoeg van: Kyrgios moest een punt inleveren wegens onsportief gedrag. Vervolgens was het hek helemaal van de dam. “Wat is onsportiviteit?”, riep Kyrgios. “Kwets ik jouw gevoelens misschien? Ik wil iemand spreken. Haal me nu iemand om mee te praten .” Nadien mepte hij een tweede racket richting vuilbak. Bernardes deelde een tweede sanctie uit: dit keer moest de Australiër een heel game inleveren. Zo begon hij met een 0-1-achterstand aan set twee.

Bernardes liet zich overigens niet zomaar doen: “Stop nu toch gewoon met praten en speel verder. Heb je het over mij? Tennis verder.”

Volledig scherm Kyrgios. © ANP / EPA

Kyrgios boog de scheve situatie niet meer om: 7-6 en 6-3 tegen het 20-jarig talent Jannik Sinner (ATP 11). Achteraf kwam Kyrgios uiteraard terug op de bewogen match. “Ik vind gewoon dat hij (de umpire, red.) het publiek helemaal niet goed onder controle had. Mensen mogen er hun mening over hebben, maar ik vind niet dat het een puntstraf waard was. Hij zal niet eens een tik op de vingers krijgen voor zijn vreselijke optreden als scheidsrechter. Er zullen geen slechte artikelen over hem verschijnen. Hij gaat gewoon naar het volgende evenement, terwijl ik te maken zal krijgen met de negativiteit, net als mijn vriendin en mijn volledig team.”

Twitter

Op Twitter haalde Kyrgios nog even uit: “Er staan honderdduizenden dollars op het spel, maar omdat ik zogezegd de gevoelens van de umpire kwetste kreeg ik een straf voor onsportief gedrag. Zorg voor nieuw personeel! Begrijp dit niet verkeerd: dit gaat niet om Sinner. Ik heb waanzinnig veel respect voor hem, hij is een van mijn favoriete spelers en was gewoon te goed. Maar deze ref? Die was overduidelijk niet goed genoeg om dit soort wedstrijden te leiden. Hij moet toch echt wel gestraft worden voor dit optreden? Wat een grap...”

Twee weken geleden haalde Kyrgios ook het nieuws nadat hij op Indian Wells een rekening vereffende met Casper Ruud. “Ik hoor nu niets!”, schreeuwde hij richting de camera. “Niets! F*cking niets!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Al ruim 260.000 euro aan boetes De kans is reëel dat Kyrgios van de ATP een (fikse) boete krijgt voor zijn uitlatingen. Dat is niet voor het eerst. De waslijst aan geldsancties is immens. In zijn hele carrière zou de Australiër al voor minstens aan 263.000 euro aan boetes hebben verzameld. De grootste na zijn woedeaanval op het toernooi van Cincinnati, in augustus 2019. Kyrgios stond halverwege de tweede set recht van zijn stoel en zei hij dat hij aan een plaspauze toe was. De umpire stond die niet toe. Toch vertrok de Australiër, met twee rackets in de hand, om die in de gang kapot te slaan. Nadien kwam de Australiër fijntjes terug. Kyrgios kreeg een boete van 113.000 dollar (101.500 euro). Aan louter prijzengeld verdiende Kyrgios in zijn enkel-en dubbelcarrière tot nu toe circa 8,5 miljoen euro.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AFP