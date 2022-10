Kwalijke evolutie: politie moet elke dag meerdere gokhulpjes buitenzetten op European Open Antwerpen

TENNISMet 28.000 toeschouwers kende de European Open een zeer goed jaar. Tussen die fans zaten evenwel ook enkele onbetrouwbare sujetten. Zogenaamde ‘courtsiders’ - of gokhulpjes - personen die vanuit de tribune de score doorgeven voor het digitaal overal ter wereld verschijnt, om zo gokkers ter wille te zijn. Want enkele seconden voorsprong hebben op de scheidsrechter helpt om de juiste keuze te maken. “Vier jaar geleden hadden we drie of vier van die gokhulpjes op een week. Deze week waren het er makkelijk twee à drie per dag.”

Zonder twijfel was deze zevende editie van de European Open de beste tot nu toe. “Ik ben een blije toernooidirecteur”, zei Dick Norman dan ook terecht. Enig minpuntje waar de organisatie weinig schuld aan treft is dat ze quasi dagelijks de politie op bezoek kreeg om mensen uit de zaal te escorteren. De zogenaamde ‘courtsiders’ is een fenomeen dat vooral op de kleinere toernooitjes goed gedijt, maar bij uitbreiding op elk evenement voor onaangename situaties zorgt. Het zit zo: op bepaalde gokwebsites kan er op elk punt van elke tennismatch geld ingezet worden. Zelfs een dubbele fout of een gemiste volley voorspellen kan (veel) geld opleveren. Enkele seconden voorsprong hebben op de scheidsrechter, die de score handmatig ingeeft waarna die data via sportdatabedrijven verspreid wordt, helpt dan natuurlijk om de juiste keuze te maken. Enter de personen in de tribune die via hun smartphone of speciaal ontworpen toestelletjes meteen na het punt op een knop duwen om zo valsspelende gokkers over de hele wereld ter wille te zijn.

Er bestaat al een zwarte lijst met gekende ‘courtsiders’ die geweigerd worden aan de ingang en de ATP heeft zelfs een team dat van toernooi tot toernooi reist om enkel maar het publiek te screenen. “Dit jaar zijn er een heel deel meer uit de zaal gezet dan de voorgaande jaren”, wist Norman - die enkele jaren geleden zelf al zijn bezorgdheid uitte over het gokprobleem in het tennis. “Vier jaar geleden hadden we drie of vier mensen op een week. Deze week waren het er makkelijk twee à drie per dag. De ATP zorgt voor spotters die het publiek aandachtig in het oog houden. Daarbij zoeken ze naar mensen die nooit rondkijken in de zaal, maar constant gefocust zijn op de wedstrijd. Om dan de score heel snel door te geven. Ik weet ook niet precies hoe ze dat doen (vaak zitten ze de hele wedstrijd in dezelfde houding, zijn ze voortdurend bezig op hun gsm of hebben ze één hand in hun broekzak, red). Ze hebben een bepaald profiel en leeftijd en zijn heel geconcentreerd bezig. Die spotters hebben bijvoorbeeld ook een speciaal fototoestel waarmee ze uiterst scherp kunnen inzoomen, zodat zij van de overkant van de zaal toch nietsvermoedende, maar onbetrouwbaar ogende personen scherp in beeld kunnen brengen.”

Dan Dobson is een bekende ‘courtsider’. De Brit was in 2014 op de Australian Open het eerste gokkershulpje dat gepakt werd. Bij de BBC noemde de toen 22-jarige Dobson zijn tijdverdrijf zelfs een droomjob. Als jonge snaak kon hij de wereld rondreizen en een fatsoenlijk salaris verdienen. Dobson claimde dat hij een miljoen pond (1,15 miljoen euro) omzet draaide waarvan hij een derde overhield als winst, de rest ging naar reis -en hotelonkosten. Voor zijn acties gebruikte hij een soort gamecontroller die in zijn broek genaaid was, waarmee hij gegevens naar Londen stuurde. Nadat hij in Melbourne een hele dag op hetzelfde zitje aan dezelfde baan had gezeten, werd hij opgepakt door de politie die evenwel dachten dat hij matchen of spelers beïnvloedde en eigenlijk geen idee had wat ‘courtsiding’ is. Sindsdien heeft het fenomeen blijkbaar niet aan belang ingeboet.

Ook refs betrokken

Ook scheidsrechters zijn intussen al opgepakt omdat ze expres scores laattijdig invoerden, om zo meer tijd te geven aan die ‘courtsiders’ om hun data door te sturen. Op kleinere toernooitjes, waar er omzeggens geen controle is, komt het verschijnsel nog erg vaak voor. Maar ook grotere evenementen zoals de European Open ontsnappen er niet aan. “De ATP heeft een specifiek departement en zendt dus naar elk toernooi een team, hier geleid door een Amerikaan, die voortdurend de zaal monitoren”, aldus toernooi-eigenaar Kristoff Puelinckx. “Het zijn zij ook die de mensen eruit halen. Waarna ze samenwerken met de politie.”

