Knokkend naar de uitgang: België uitgeschakeld in Davis Cup Finals

Eén probleempje, Struff, voormalig nummer 29 van de wereld, wilde van geen wijken weten. Hij redde één voor één de kansen – Bergs creëerde bij drie van de zeven setpunten een opening – en kon uiteindelijk met 11-9 en bij zijn derde matchpunt de tiebreak en de match naar zich toetrekken. “En dat doet altijd pijn”, zuchtte Bergs. “Het was een mooi gevecht waarin we allebei goed speelden. Ik heb een beetje spijt dat ik op geen enkele van die setpunten alles of niets gespeeld heb, daar ben ik normaal sterk in, maar dat is een bewuste keuze die we op voorhand gemaakt hadden. Dit was een nieuwe stap in mijn proces, het was alweer beter dan twee dagen geleden (tegen Kubler). Dit was top 100-niveau.” Dat ondanks de ondankbare omstandigheden. “Het was echt koud”, glimlachte Bergs. “Soms kwam er ook nog wind in de zaal. Vandaar ook de vreemde start van de match (vijf servicebreaks op rij, red). Het was aanpassen. Daarna heb ik wel goed gezweet, dus ik was wel warm.”