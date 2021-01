Kirsten Flipkens vraagt zich of Australian Open organiseren wel goed idee was: “Australiërs zien ons niet graag komen”

Tennis Kim Clijsters kan beginnen plannen: naar Dubai of Amerika?

6 januari Kim Clijsters (37) kan beginnen plannen. Gisteren maakte de WTA een kalender tot juli bekend en die ziet er, op de verschuiving van de Australian Open en het wegvallen van Indian Wells na, redelijk normaal uit. Zo staan Dubai (8 maart) en Monterrey (15 maart) ook nu weer op de planning. Het was op die twee toernooien dat Clijsters een jaar geleden haar ‘Kimback’ inzette. Ook het graveltoernooi van Charleston (5 april), dat ze vorig seizoen eveneens op haar agenda had staan, is een mogelijkheid. Samen met de Miami Open (22 maart) kan dat dan een leuke ‘Amerikaanse’ trip opleveren. Roland Garros zou op 23 mei van start moeten gaan, Wimbledon op 28 juni.