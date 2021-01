Kirsten Flipkens opent jaar met felbevochten zege in Abu Dhabi

Tennis Djokovic grijpt ticket voor halve finales ATP Masters na winst tegen Zverev, Medvedev geeft geen krimp

20 november Novak Djokovic heeft zich op de ATP Finals in Londen verzekerd van een plaats in de halve finales. De Servische nummer 1 van de wereld klopte vrijdag in zijn derde en laatste groepswedstrijd de Duitser Alexander Zverev (ATP 7) in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/4). De partij duurde 1 uur en 38 minuten.