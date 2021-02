Kirsten Flipkens niet voorbij Venus Williams in eerste ronde Australian Open

Tennis Minnen en Coppejans bereiken hoofdtabel Australian Open, ook ‘lucky loser’ Bonaventu­re heeft plaatsje beet

13 januari Greet Minnen (WTA 110) en Kimmer Coppejans (ATP 175) hebben zich geplaatst voor de hoofdtabel van de Australian Open. In de derde en laatste kwalificatieronde versloeg Minnen in Dubai de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 181) in drie sets. Coppejans was in Doha dan weer de betere van de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 118), het zevende reekshoofd.