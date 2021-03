Kirsten Flipkens moet in Miami het hoofd buigen tegen Ostapenko

Tennis David Goffin laat 3 matchbal­len liggen tegen Taylor Fritz en is uitgescha­keld

10 maart David Goffin (ATP 14) is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Doha. De Luikenaar, het zesde reekshoofd, verloor in drie sets van de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 33). Hij miste drie matchballen.