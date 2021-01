Kimmer Coppejans moet zich, net als 71 andere spelers, aan strikte quarantaine houden in Australië

De Oostendenaar nam het vliegtuig richting Australië vanuit Doha. Onder de passagiers testte een iemand positief, zo bevestigde de organisatie van de Australian Open zondag. Sowieso moet iedereen bij aankomst ‘down under’ twee weken in quarantaine, maar de tennissers zouden in aanloop naar de Australian Open wel vijf uur per dag mogen trainen.

Maar Coppejans wordt nu, net als de 24 andere spelers die op de vlucht zaten, als een risicocontact beschouwd en moet twee weken in zijn hotelkamer blijven. In totaal zijn nu al 72 spelers aan de strikte quarantaine gebonden. Allemaal zaten ze op een vlucht waarvan bij aankomst in Australië iemand positief testte.

“Een bittere pil om te slikken”, zegt Coppejans in een reactie bij Sporza. “Ik had net mijn trainingsschema gekregen, dus ik dacht dat het in orde was. Even later kwam dan die mail. Dat was toch even zuur. Veel meer weet ik nog niet. Morgen krijgen we meer uitleg.”