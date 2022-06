Kim Clijsters ziet demonstratieduel in het water vallen: “Ik probeer nog drie keer per week een balletje te slaan”

Roland Garros Zverev scheurde verschil­len­de ligamenten in rechter­voet en lijkt kruis te moeten maken over Wimbledon - Nadal treft Ruud in finale Roland Garros

Rafael Nadal (ATP-5) versus Casper Ruud (ATP-8). Dat is zondag de mannenfinale op Roland Garros. De opponent van Nadal in de halve finale Alexander Zverev (ATP-3) gooide op het einde van de tweede set de handdoek. De Duitser bezeerde zijn enkel bij een ongelukkige val en moest het veld in een rolstoel verlaten. Zverev zelf vreesde al voor een “heel ernstige” enkelblessure, en kwam later zelf met een update: “Het lijkt erop dat ik verschillende ligamenten in mijn rechtervoet heb gescheurd.” In de andere halve finale klopte Ruud de Kroaat Marin Cilic (ATP-23) in vier sets.

4 juni