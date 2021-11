Kim Clijsters verliest enkelspel op World Team Tennis, maar wint wel in het dubbel met Kirsten Flipkens

Tennis Finale! Elise Mertens en Su-Wei Hsieh stoten door naar eindstrijd WTA Finals

Elise Mertens en haar Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh hebben zich geplaatst voor de finale op de WTA Finals in Guadalajara. Ze versloegen in de halve finales het Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara in twee sets: 6-2 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 9 minuten.

17 november