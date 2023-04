Kim Clijsters (tijdelijk) mama van vijf kinderen: zonen van voormalig basketter Hodge logeren bij familie in

Tennis PORTRET. Jada Lynch (15), de vertederen­de dochter van Kim Clijsters die jacht maakt op de ‘American Dream’: “Hopelijk laat België zich niet de kaas van het brood eten”

Kleine meisjes worden groot. In het geval van Jada Lynch (15) mag u dat vrij letterlijk nemen. De dochter van Kim Clijsters en Bryan Lynch meet al meer dan 1m80 en maakt furore in de basketwereld. Hoe zou het nog zijn met dat vrolijke kleutertje die de tenniswereld jaren geleden vertederde en nu door de Amerikaanse basketfederatie is opgeroepen voor een stage? “Een uitnodiging in zo’n groot land waar veel basket wordt gespeeld... Het ziet er goed uit hé.”