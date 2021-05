Kim Clijsters revalideert nog steeds en plant rentree pas eind juli: “Ik leer nu zelfs nieuwe sport”

Tennis Finale in enkel- én dubbelspel: Elise Mertens klopt eerst dubbelpart­ner, nadien boeken ze samen succes

24 april Elise Mertens staat in de finale in Istanbul. De Belgische kende niet al te veel moeite met de Russische Veronika Kudermetova (WTA 29), waarmee ze ook in het dubbelspel in de finale staat. Mertens maakte vooral in de eerste set weinig fouten en won met 6-1, 6-4. In de finale treft ze Sorana Cirstea (WTA 67).