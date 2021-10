Kim Clijsters opent op WTA Indian Wells tegen Tsjechische Katerina Siniakova

US Open US OPEN. Au­ger-Aliassime plaatst zich na opgave Alcaraz voor halve finales, Sabalenka kent geen problemen met Krejcikova

8 september Felix Auger-Aliassime (ATP 15) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open in New York. De 21-jarige Canadees zag zijn tegenstander, de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 55), met een blessure opgeven in de tweede set van de kwartfinales. Auger-Aliassime had de eerste set met 6-3 gewonnen.