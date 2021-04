Kim Clijsters krijgt coronavaccin in VS (maar deelname aan Spelen quasi onmogelijk)

Tennis Nadal verovert 12de titel in Barcelona en neemt dan verfrissen­de duik

26 april De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 3) heeft voor de twaalfde keer in zijn carrière het ATP-toernooi in het Spaanse Barcelona (gravel/1.565.480 euro) gewonnen. Na z'n zege nam Nadal naar goede gewoonte een verfrissende duik in het zwembad. En dat leverde leuke plaatjes op.