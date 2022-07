Kim Clijsters komt voor het eerst terug op mislukte comeback: “Net op het moment dat ik niveau haalde, viel alles stil”

De aard van het beestje. Kim Clijsters tennis nog altijd. Meer zelfs: de Limburgse won recent nog wedstrijden op Wimbledon. Weliswaar in het toernooi van de legendes, ofwel de “Ladies Invitation Doubles”. Clijsters speelt aan de zijde van de Zwitserse Martini Hingis. “Het spelletje blijft gewoon zo leuk. Ik amuseer me nog altijd. Hierdoor is het ook mogelijk om contact te houden met andere oud-speelsters”, vertelde Clijsters, die het ‘echte’ Wimbledon ook analyseert voor de BBC.

Het is intussen drie maanden geleden dat Clijsters een punt zette achter haar mislukte ‘Kim-back’. Slechts vijf wedstrijden op twee seizoenen, waarvan ze er geen enkele kon winnen. “Natuurlijk had ik gehoopt dat het anders was verlopen”, zucht ze. “Mijn comeback is door corona gefnuikt. Net op het moment dat ik een redelijk fysiek- en spelniveau had gehaald, viel alles stil. In een tenniscarrière leer je om te gaan met tegenslagen, maar hier stond ik machteloos tegenover. Quarantaines, bubbels, reismoeilijkheden... Al die omstandigheden hebben het, in combinatie met mijn gezinsleven, onmogelijk gemaakt om een evenwicht te vinden. En er waren ook blessures.”