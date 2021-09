Kim Clijsters komt na meer dan jaar weer in actie: “Er zijn zeker momenten geweest dat ik me afvroeg of het dit wel allemaal waard was”

US Open Onze tennisvol­ger Filip Dewulf geeft Elise Mertens vrijblij­vend een paar adviezen: “Een frisse aanpak kan het proberen waard zijn”

7 september In haar laatste vijftien grandslamtoernooien geraakte Elise Mertens (WTA 16) telkens minstens tot in de derde ronde. Dat resulteerde uiteindelijk in twee kwartfinales en één halve finale. “Ik ben trots op die regelmaat, maar ik wil altijd beter doen”, zei Mertens na haar nederlaag tegen Aryna Sabalenka (WTA 2) in de 1/8ste finales van de US Open. Wij geven vrijblijvend enkele adviezen.