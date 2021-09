Kim Clijsters kent haar tegenstandster in Chicago, ze opent tegen dubbelpartner van Elise Mertens

Het wordt voor Clijsters de vierde partij sinds haar comeback in februari 2020. De vorige dateert al van meer dan een jaar geleden. Op de US Open van 2020 ging ze er in de eerste ronde met 3-6, 7-5 en 6-1 uit tegen de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA-34). Eerder had ze in Dubai met 6-2 en 7-6 (8/6) verloren van de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-9) en in Moterrey met 6-3 en 7-5 van de Britse Johanna Konta (WTA-81). Als Clijsters Hsieh wel weet te verslaan, neemt ze het in de tweede ronde (1/16 finales) op tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA-17), als zesde reekshoofd vrij in de eerste ronde.