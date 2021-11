Kim Clijsters gunt CoCo Vandeweghe geen enkele game op World Team Tennis

Tennis België begint met ambitie aan de Fed Cup: “We kunnen hier echt wel iets komen doen”

“We zijn niet de favoriet voor de titel maar dromen allemaal wel van 20 jaar geleden”, zei kapitein Johan Van Herck in Praag waar ons land de ambitie heeft om vanaf maandag ver door te dringen in de Billy Jean King Cup. Oh ja, 20 jaar geleden won België in Madrid de Fed Cup.

29 oktober