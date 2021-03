Kim Clijsters geeft forfait voor Miami en Charleston: “Maar ik geef niet op”

Tennis David Goffin op zoek naar vertrouwen in Montpel­lier: “Het is duidelijk dat het veel beter kan”

23 februari David Goffin (ATP-15) beleeft een moeilijke periode. In Australië won hij geen enkele wedstrijd. Zowel in het Great Ocean Road Open als in het Australian Open verloor hij van een speler die niet in de top honderd staat. "Ik moet vertrouwen en wedstrijdritme opdoen. Alleen dan zal ik weer bevrijd kunnen spelen", verklaarde Goffin in Montpellier.