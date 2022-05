Kim Clijsters Academy leed jaarlijkse verliezen tot 400.000 euro: “Een situatie die je maar even kan volhouden”

TennisEen stevige klap. Na acht jaar trekt de Kim Clijsters Academy in Bree er op 1 juli de stekker uit. Financiële problemen, corona en de verhuis van Clijsters naar Amerika zorgden ervoor dat het doek valt over de tennisschool.

In februari 2014 opende de prestigieuze en zeer geavanceerde Kim Clijsters Sports & Health Club de deuren. Naast de tennisacademie, geleid door haar ex-coach Carl Maes, was er een Energy Lab voor het conditionele aspect, een fonkelnieuwe fitness, een tennisbaan volledig met Hawk-Eye-technologie geëquipeerd (om spelers te filmen en data te verzamelen) en ook osteopaat Sam Verslegers had er zijn praktijk. Het neusje van de zalm dus, maar tegelijkertijd iets te hoog gegrepen.

“We wisten op voorhand dat het een enorme uitdaging zou zijn om in een provinciestad als Bree een internationale school uit te bouwen”, zei neef Ruben Clijsters, huidig manager van de academie. Bedoeling was om buitenlandse profs naar Bree te lokken om daar hun voorbereiding op het seizoen te laten afwerken. Dat kwam nooit van de grond en de talentvijver in de Benelux was onvoldoende groot om de aanzienlijke investeringen (6,4 miljoen euro) terug te betalen.

De voorbije tien jaar kleurden de rekeningen dan ook telkens rood, met jaarlijkse verliezen die opliepen tot 300.000 à 400.000 euro, wat resulteerde in een gecumuleerd verlies van 3,4 miljoen euro. Moeilijk om dat allemaal weer rendabel te maken. “Dat is een situatie die je maar even kan volhouden”, aldus Ruben Clijsters. “Op een bepaald moment stopt dat ook.”

De coronapandemie en de verhuis van Clijsters naar Amerika hielpen het verhaal vanzelfsprekend niet. Bovendien waren het vertrek van Maes in juli 2020 en de terugkeer van de oude naam van de tennisclub, TC Boneput, ook al een teken aan de wand. “We hebben na een grondige financiële doorlichting beslist de activiteiten te stoppen”, zei Ruben Clijsters. “Het is een harde dobber voor het hele team, en zeker ook voor Kim, maar dit is de enige optie.”

Wat met Mertens?

Met de jongens en meisjes die nu nog trainen aan de Watertorenstraat in Bree zouden afspraken gemaakt worden. Toppers als Elise Mertens en Sofia Costoulas zouden voorlopig kunnen blijven gebruikmaken van de installaties, maar het lijdt geen twijfel dat het wegvallen van de professionele omkadering gevolgen zal hebben qua beleving en sparringpartners. Na het stopzetten van haar weinig succesvolle comeback weer een zure appel om door te bijten voor Clijsters.

