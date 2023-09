KIJK. “Zijn jullie soms stom?”: Medvedev heeft ruzie met vrouwelijke fans en krijgt cynisch kushandje terug

Dat de derde set in de tiebreak nog verloren ging ondanks een break voorsprong en een matchbal, zat Medvedev duidelijk dwars. Toen de Rus wou serveren voor het derde game in set vier, kreeg hij het danig op de heupen van enkele vrouwelijke fans die na de onderbreking nog hun weg richting zitjes in de tribune opzochten. “Can you shut up?”, vroeg de US Open-kampioen van 2021. “Are you stupid or what?”. Vrij vertaald: “Kunnen jullie zwijgen? Zijn jullie stom ofzo?”