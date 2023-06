KIJK. “Wat een kostbare fout, zeg”: vreemde ‘voetbalactie’ breekt tennistopper Jabeur zuur op tijdens Roland Garros

Geen halve finale voor Ons Jabeur (28) op Roland Garros . De Tunesische, nummer 7 van de wereld, sneuvelde zonet in de kwartfinales. De Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 12, 27) won, onder meer na een vreemde fase in de derde set.

Jabeur, vorig jaar finaliste op Wimbledon en de US Open, won de eerste set nog vlot met 3-6. De tweede set ging na een tiebreak naar Haddad Maia en de beslissing moest dus vallen in set 3. De Braziliaanse kwam daarin 3-1 voor en Jabeur moest serveren om in de match te blijven. Maar bij 40-40 ging het licht even uit.

Jabeur dacht dat ze een opslag buiten had gemikt en gaf een trap tegen de bal, waarna die buiten de lijnen belandde. Maar de umpire ging de afdruk van de service even bekijken en zag dat die wel degelijk de lijn raakte. Een punt in cadeauverpakking voor Haddad Maia, dus.

Volledig scherm Jabeur gooit kwaad haar racket weg. © REUTERS

“Dit is een kostbare fout, zeg”, aldus de Eurosport-commentator in bovenstaande video. En dat was het zeker. Haddad Maia ging immers meteen door de opslag van Jabeur en won de derde set nadien met 6-1.

Voor de 27-jarige Braziliaanse is het de eerste keer in haar carrière dat ze in de halve finales van een grandslamtoernooi staat. Voor het eerst in 55 jaar zit er een Braziliaanse tennisster in de halve finales op een Grand Slam. In 1968 schaarde Maria Bueno zich bij de laatste vier op de US Open.

In de halve finales staat ze eerstdaags tegenover de winnares van de clash tussen titelverdedigster Iga Swiatek, de nummer een van de wereld, en de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 6). Dat duel is een heruitgave van de finale van vorig jaar. Toen trok de Poolse met 6-1 en 6-3 aan het langste eind. In 2020 won Swiatek op het Parijse gravel haar eerste grandslamtoernooi.

Volledig scherm Haddad Maia beseft het: ze staat in de halve finale van Roland Garros. © AP

