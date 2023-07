KIJK. “Wat ben ik toch aan het doen?”: Franse tennisser is ten einde raad en dat levert bizarre beelden op

Gillé en Vliegen, het duo dat begon met een crowdfun­ding en nu mogelijk een grand slam wint: “Dit zit er al enkele jaren aan te komen”

Nog één wedstrijd zijn Sander Gillé (32) en Joran Vliegen (29) verwijderd van een grandslamtitel. Op Roland Garros bereikte het Limburgse duo voor het eerst de finale op een grand slam. Nu al zijn ze zeker van 295.000 euro prijzengeld, een bedrag dat nog kan oplopen. En daar hadden ze duidelijk niet op gerekend - ze boekten in Parijs een Airbnb voor een week. “Dit is een droom, hier hebben we ons hele leven voor gewerkt.”