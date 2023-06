KIJK. Tennistopper en publiek gaan zwaar in de clinch op Roland Garros, reactie van vriendin gaat over de tongen

Gefrus­treer­de Murray viseert scheids­rech­ter en Italiaans publiek na dubieuze beslissing: “Ze dachten dat ik vals wou spelen”

“Hoe kan je nu niet zien dat die bal buiten is?” Voormalig nummer één van de wereld Andy Murray was niet te spreken over de beslissing van de scheidsrechter op de Italian Open, een belangrijk graveltoernooi in Rome. De Brit verloor zijn wedstrijd tegen thuisspeler Fabio Fognini, maar achteraf ging het vooral over de dubieuze beslissing van umpire Mohamed Lahyani.