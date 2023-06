KIJK. Novak Djokovic doet erg geheimzinnig over vreemd object op borst: “Ik wil gewoon Iron Man zijn”

Novak Djokovic (36). Een man vol mysterie. De Serviër trok in zijn tweede ronde op Roland Garros de aandacht met een vreemd object dat op zijn borst was geplakt. Achteraf deed hij er bijzonder geheimzinnig over - zoals we hem kennen. “Ik probeerde gewoon Iron Man na te doen.”

Zijn eerste set tegen Marton Fucsovics duurde liefst anderhalf uur. En dus wilde Novak Djokovic na de gewonnen tiebreak zijn bezweet T-shirt inruilen voor een proper exemplaar. Toen hij daarbij zijn bloot bovenlijf liet zien, zoomden de camera’s gretig in. De 22-voudige grandslamwinnaar had immers een klein object, in de vorm van een metalen schijf, met plakband op de borst geplakt. Commentator Jim Courier keek even verbaasd als het hele publiek. “Er is iets op Novak geplakt”, waarna hij refereerde naar Iron Man. “Heb jij Robert Downey Jr. (de acteur van de film, red.) ooit in dezelfde kamer als Djokovic gezien? Misschien is Novak wel Iron Man”, grapte hij.

De speculaties namen alleen maar toe toen de Serviër later in de wedstrijd via een ballenmeisje - dat het object kreeg toegestopt van Novaks entourage - een nieuw exemplaar kreeg om het oude te vervangen.

Q-magneet?

En zo hangt er weer wat extra mysterie rond Djokovic. Het is nog maar een dik halfjaar geleden dat hij de gemoederen ophitste toen hij erg geheimzinnig deed over een drinkbus. Nu is er dus het raadsel rond het metalen schijfje. Op sociale media stellen sommigen dat het om een Q-magneet gaat. Dat is een medisch voorwerp dat naar eigen zeggen via het creëren van magnetische velden pijn zou verlichten. Djokovic is niet alleen bijgelovig, maar heeft ook een voorliefde voor natuurproducten, spiritualiteit en zelfheling.

Uiteraard werd Djokovic na zijn match naar het voorwerp gevraagd. Hij pookte het mysterie nog wat op, of wat had u gedacht? “Toen ik een kind was, vond ik Iron Man te gek. Dus ik probeerde hem gewoon na te doen.” Waarna het sarcastisch werd: “Dankzij mijn team beschik ik over ongelofelijke efficiënte nanotechnologie zodat ik op mijn allerbest ben op het veld. Dat is het grootste geheim uit mijn carrière. Anders had ik hier niet gezeten.”

