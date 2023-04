KIJK. “Het was verschrikkelijk”: Djokovic krijgt het in Monte Carlo aan de stok met de umpire en trapt zijn racket aan flarden

Het wapen van Australian Open-win­naar Alexander Blockx (17) : “Al heel mijn leven gewerkt op forehand”

Geweldig moment voor Alexander Blockx. De 17-jarige Antwerpenaar schreef zaterdag tennisgeschiedenis door pas als derde Belgische man ooit een grandslam te winnen bij de junioren. In een ware thriller trok hij het pleit naar zich toe tegen de Amerikaan Learner Tien. In gesprek met HLN heeft hij het over zijn wapens en hoe hij de toekomst ziet.