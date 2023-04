KIJK. Djokovic krijgt het aan de stok met umpire en trapt zijn racket aan flarden - “Meest onfaire speler ter wereld” Medvedev legt publiek zwijgen op

KIJK. Djokovic toont zich van zijn slechtste kant in Monte Carlo

Het potje van Novak Djokovic kookte in zijn wedstrijd tegen Lorenzo Musetti meermaals over. Vooral de umpire betaalde het gelag toen ze een discutabel punt toekende aan de Italiaan. Toen Djokovic voelde dat de partij uit zijn handen glipte, trapte hij zijn racket aan flarden.

Zverev kan net niet stunten tegen Medvedev: “Een van de meest onfaire spelers ter wereld”

Nog in Monte Carlo won Daniil Medvedev in drie spannende sets (6-3, 5-7 en 7-6 (9/7)) van de Duitser Alexander Zverev. Het publiek floot de 27-jarige Rus voortdurend uit, maar hij legde letterlijk en figuurlijk iedereen het zwijgen op. “Hij is een van de meest oneerlijke spelers ter wereld”, aldus Zverev over Medvedev. Voor mij zijn eerlijkheid en sportiviteit erg belangrijk. Helaas is dat voor hem niet zo.”

“Hij probeert alles te doen wanneer hij achter staat”, zuchtte Zverev. “Daar ben ik als atleet ontgoocheld over. Hij nam ook een toiletpauze bij 4-3 in de derde set. Tja. Telkens als ik voel dat ik beter ben dan hem, probeert hij iets te ondernemen.” De Duitser gaf wel toe dat Medvedev een van de beste spelers ter wereld is.

“En ik moet me misschien niet laten afleiden door zijn acties. Dat is helemaal waar. Daar moet ik me niet mee bezig houden. Maar ik denk dat fair play altijd een onderdeel van de sport moet zijn. Over de wedstrijd ben ik verder tevreden. We speelden allebei geweldig, maar ik wil zo’n wedstrijden natuurlijk ook winnen.”