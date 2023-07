KIJK. “Dit is walgelijk”: tenniswereld geschokt door erg staaltje onsportiviteit, tegenstander geeft in tranen op

Een schrijnend staaltje onsportiviteit in het tennis. Thuisspeelster Amarissa Toth (20) veegde in Boedapest zonder veel gène en ondanks haar tegenstrever Zhang Shuai (34), het nummer 28, vroeg om het niét te doen een balafdruk weg. Dat allemaal tijdens een heftige discussie waarbij het Hongaarse publiek de kant Toth koos. Shuai kreeg “een paniekaanval” en gaf in tranen op.

KIJK. Shuai geeft huilend op na onsportief gedrag

Bij 5-5 op het WTA-toernooi in Boedapest sloeg Zhang Shuai, het nummer 28 van de wereld en tweevoudig grandslamwinnares in het dubbelspel, een bal op de lijn. Een lijnrechter maakte een verkeerde inschatting en zag de bal buiten. Shuai merkte al snel dat er iets niet pluis was, maar tot haar grote verbazing gaf ook de umpire de bal out. De Chinese kon haar ogen niet geloven en wees naar de markering op het gravelveld. Ze was niet akkoord en ging de discussie aan, tevergeefs.

Paniekaanval

Toth vond het nodig om de situatie op te hitsen. Toen de volgende rally afgelopen was, stapte de Hongaarse thuisspeelster naar de balafdruk om die met haar voet weg te geven. “Wacht, wacht, wacht, blijf ervan af. Wat ben je aan het doen, waarom zou je zoiets doen?”, riep een verbouwereerde Shuai haar na. Maar dat hielp niet. De Hongaarse antwoordde: “Omdat je problemen aan het maken bent. Waar maak je je druk om?”

Toth veegt de balafdruk weg.

Shuai ging opnieuw verhaal halen bij de umpire, ook haar coach sprong in de bres, maar de Chinese kreeg het deksel op de neus en werd uitgejouwd door het thuispubliek. De game werd afgespeeld, maar toen brak Shuai helemaal. Huilend ging ze bij 5-6 op haar bankje zitten. Even later gaf ze op, met als officiële reden een paniekaanval. Maar niet zonder de umpire en Toth eerst nog een hand te geven. Toth vierde de zege uitbundig.

Shuai, die onlangs sprak over mentale vermoeidheid na het overlijden van haar grootouders, reageerde kort op sociale media: “Ik kan blijven trainen om de bal zo dicht mogelijk tegen de lijn te slaan, maar zelfs als de bal de lijn raakt, krijg ik het punt niet. Ik wil iedereen bedanken die steun heeft uitgesproken en aan mijn kant staat.”

Shuai hield het niet droog en gaf op.

En dat zijn er heel wat. Want het gedrag van Toth - een balafdruk wegvegen is not done - wordt afgekeurd. “Wel, dat is een snelle manier om respect te verliezen. Ik ben geschokt door het gebrek aan fatsoen van dit meisje”, schrijft Ellen Perez, een topper in het dubbelspel. “Dit is walgelijk, en dat zal ik haar zo snel mogelijk zeggen.”

Ajla Tomljanovic, het nummer 63 van de wereld, reageerde ook al op het incident. “Absoluut walgelijk gedrag. Dat Shuai nog het hand schudt van de ref en van dat meisje zegt alles over de mooie persoon die ze is.” Daria Saville, een Australische tennisster, weet dat Toths reputatie nu helemaal geruïneerd is. “Ik ben zo, zo, zo boos!”

