KIJK. Bizar moment op Roland Garros: scheidsrechter merkt fout niet op en laat doorspelen

Holger Rune (ATP 6) keek in de achtste finale recht in de ogen van de Argentijn Francisco Cerundolo (ATP 23). In de eerste set hielden de twee heren het spannend, totdat de 20-jarige Deen het afmaakte in een tiebreak (7-6). Cerundolo rechtte in de tweede set zijn rug en schreef met 2-6 de tweede set op zijn naam.

In de derde set liep het even fout. Cerundolo stormde recht op het net af om de rally te finishen. Rune deed er alles aan om de bal nog in het spel te houden, maar kwam net te laat. De bal stuitte twee keer op het gravel, maar de Deen sloeg de bal nog terug. De 24-jarige Argentijn, nog steeds aan het net, zag hoe de umpire - de scheidsrechter op de stoel - niet ingreep en het spel gewoon liet doorgaan. Cerundolo smashte de bal terug in het veld naar Rune en won het punt. Toch was hij niet tevreden met het punt alleen. Cerundolo stapte recht op de umpire af om te vragen waarom hij de fout niet toekende. Na lang discuteren kwam hij terug op zijn beslissing, en kende het punt toch nog toe aan het nummer 23 van de wereld. Cerundolo stak zijn duimpje in de lucht, en de achtste finale kon opnieuw zijn normale gang gaan.