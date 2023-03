KIJK. “Als wij op zó’n baan moeten spelen, kan ik doen wat ik wil”: Medvedev razend over courts in Indian Wells, maar hij kan snel weer lachen

Tennis Heimwee naar de glorieda­gen van weleer: Belgische tennis­ploeg in Australië sneuvelt op United Cup

België in een landencompetitie bleek de laatste jaren geen succesverhaal. Ook op de gloednieuwe United Cup in Australië was ons land een maatje te klein om door te stoten naar de halve finales. Eén ding is duidelijk: David Goffin en co hebben nog werk op de plank.