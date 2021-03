Kasatkina verovert in Sint-Petersburg haar vierde WTA-titel na opgave Gasparyan

Op het moment van de opgave van Gasparyan, die last had van de rug, stond het 2-1 in de tweede set, in het voordeel van de 23-jarige Kasatkina. Die had ook de eerste set tegen haar landgenote al gewonnen met 6-3.

Het is voor de Russische de vierde WTA-titel in haar carrière, in haar zevende finale. Ze won eerder de toernooien in Charleston (2017) en Moskou (2018). Begin dit jaar stak Kasatkina op de Phillip Island Trophy in Melbourne ook de toernooizege op zak. Dat toernooi werd ingericht voor speelsters die op de Australian Open in een vroeg stadium moesten inpakken.