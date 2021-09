Kapitein Van Herck ziet Clijsters als een van acht kandidaten voor finale Fed Cup: “Bij momenten dacht ik: ‘Wow’”

De finale van de Fed Cup - die sinds 2020 officieel Billie Jean King Cup heet - vindt dit jaar van 1 tot 6 november plaats in Praag. België start in een poule met Australië en Wit-Rusland. Hamvraag is of ook Clijsters tot de keurtroepen van Johan Van Herck zal behoren. Haar comeback is vooralsnog geen succes: door de coronapandemie en haar blessureleed speelde ze in Chicago pas haar eerste toernooi dit jaar. Net als haar vorige drie toernooien in 2020 redde ze het niet in de eerste ronde. Ze verloor in drie sets tegen Su-Wei Hsieh, die ook niet bepaald een hoogvlieger is. De Taiwanese verloor gisteren zelf met 6-1, 6-0 van Jabeur.