Kapitein Johan Van Herck gaat, ondanks vertimmerde Belgische ploeg, vol vertrouwen Davis Cup-clash met Bolivia tegemoet: “We zijn favoriet”

TennisDit weekend speelt België in het Paraguyaanse Asuncion tegen Bolivia om een plek in de kwalificatieduels voor de eindfase van de Davis Cup volgend jaar af te dwingen. Zonder David Goffin weliswaar maar met het geloof dat het goedkomt.

Anderhalf jaar geleden kwam het Belgische Davis Cup-team, toen ook al zonder David Goffin (ATP 30), net tekort in Hongarije (3-2) waardoor ze de door de coronapandemie naar dit jaar overgehevelde finaleronde (in Madrid, Turijn en Innsbruck) aan zich voorbij moet laten gaan. Teruggezet naar wereldgroep I werd ons land, nog steeds het nummer vier op de wereldranking, gekoppeld aan Bolivia (41) waarbij de ontmoeting naar het Rakiura Resort in Ansuncion moest verhuizen omdat de coronamaatregelen in Paraguay wél een Davis Cup-duel toelaten.

Quote We zijn op zijn minst in drie van de vijf matchen toch favoriet. Maar we zullen waakzaam moeten blijven, want in de Davis Cup kan het vaak alle kanten uit. Kapitein Johan Van Herck

Kapitein Johan Van Herck moet het, zoals gezegd, stellen zonder Goffin die op de sukkel is met zijn knie en bovendien dit weekend in het huwelijk treedt, terwijl Kimmer Coppejans (ATP 209) op het punt staat vader te worden en logischerwijs dicht bij zijn vrouw wilde zijn. Twee nieuwkomers daarom in de ploeg: Zizou Bergs (ATP 191) en Michael Geerts (ATP 289). Zij worden bijgestaan door ancien Ruben Bemelmans (ATP 221) en dubbelspecialisten Sander Gillé en Joran Vliegen. Nog steeds meer dan voldoende kwaliteiten om de Boliviaanse oppositie, geleid door de 28-jarige Hugo Dellien (ATP 143), in bedwang te houden.

“Het is toch speciaal om op neutraal terrein te spelen”, wist kapitein Van Herck. “We zitten ook in een resort waarbij je de baan hebt en de kleedkamers, en dat is het. Bizar. Maar we hebben ondertussen wel een bepaalde routine in onze werkwijze opdat we de juiste sfeer kunnen creëren en we zijn op zijn minst in drie van de vijf matchen toch favoriet. Maar we zullen waakzaam moeten blijven, want in de Davis Cup kan het vaak alle kanten uit. Dat proberen we ook mee te geven aan de debutanten.”

Volledig scherm Zizou Bergs. © EPA

Eén van de nieuwe gezichten is Zizou Bergs. De 22-jarige Peltenaar is een zelfverklaard liefhebber van de Davis Cup. “Uiteraard droomde ik ervan om deze competitie te spelen voor een uitbundig thuispubliek en in een mooie zaal”, zei Bergs vanuit een winderig Asuncion. “Maar net zoals in mijn eigen carrière moet ik ook eerst naar zoiets toewerken. En wie weet dat we bij winst volgend jaar in februari wel in België kunnen aantreden. Dat neemt niet weg dat ik het een enorme eer blijf vinden om Davis Cup te spelen en ik leef er alleszins enorm naartoe.” Gouwgenoot Bemelmans (33) begint dit weekend aan zijn 24ste Davis Cup-ontmoeting (in dertien jaar) en heeft dus de ervaring om Bergs (en Geerts) bij de hand te nemen. “Ik voel wel dat ik een beetje de leider ben”, liet ‘Bemel’ weten. “Ik ben ook de ouderdomsdeken van de ploeg. Ik kan Zizou en Michael wel helpen met de beleving tijdens de week en eventueel de matchen. Ik geef hen alleszins advies en neem die rol graag op mij.”

Volledig scherm Johan Van Herck en Ruben Bemelmans. © BELGA