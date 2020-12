Kans op Australian Open miniem voor Kim Clijsters, wat met het vervolg van de ‘Kimback’?

Volgens één welingelichte bron zou Kim Clijsters (37) de wildcard die voor haar klaarlag op de Australian Open, toernooi dat ze won in 2011, zelf geannuleerd hebben. De vrijkaarten voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar werden ondertussen gegeven aan de Australische Gavrilova (WTA 450), Sharma (WTA 129), Inglis (WTA 130), Cabrera (WTA 140), Rodionova (WTA 169) en Aiava (WTA 215), terwijl de Chinese Wang Xiyu (WTA 123) de Aziatische wildcard kreeg toegeschoven. Daardoor blijft er nog maar één exemplaar over, dat meer dan waarschijnlijk naar Sam Stosur (WTA 112) of Priscilla Hon (WTA 148) zal gaan.

Het zou het tweede jaar op rij zijn dat de voormalige 'Aussie Kim' moet verzaken aan de Australian Open. Haar plan om haar comeback aan te vatten op Melbourne Park viel begin dit jaar in het water door een in de voorbereiding tijdens een partijtje padel opgelopen knieblessure. Sowieso ging de trip down under een moeilijke oefening worden voor Clijsters. Door de coronamaatregelen zou ze genoodzaakt geweest zijn vijf weken naar de andere kant van de wereld te reizen en onder meer veertien dagen quarantaine te ondergaan zonder haar gezin en kinderen erbij te hebben. Niet simpel voor de mama van drie.

Volledig scherm © AP

Is de goesting er nog?

Clijsters kwam voor het laatst begin september in actie op de US Open, waar ze haar derde nederlaag in drie toernooien opliep. Sindsdien werd er op sportief vlak nog maar weinig vernomen van de naar Amerika verkaste Breese. Volgens haar management heeft ze haar plannen om haar terugkeer voort te zetten zeker nog niet opgeborgen, maar het ziet ernaar uit dat er nu al naar eind februari of begin maart moet gekeken worden. Gezien de nog steeds heersende pandemie is de kalender sowieso een groot vraagteken en worden toernooien aangepast aan de noden van het moment.

Op het eerste toernooi van het jaar in Abu Dhabi gingen de vijf wildcards naar de vijf meisjes die net buiten de hoofdtabel vielen, waardoor ook daar geen plaats was voor Clijsters. Die onzekerheid indachtig, wordt de vraag of de viervoudige grandslamkampioene überhaupt pertinenter terugkeert op het circuit. Heeft ze ondanks haar ervaringen en weerkerende blessures dit jaar nog de goesting om zich nog één keer op te laden? Kim Clijsters zou, volgens haar management, deze week haar programma uit de doeken doen.

Volledig scherm © AFP