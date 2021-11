Kan je er je boterham mee verdienen? Wordt het straks olympisch? Hoeveel kost het om een veld aan te leggen? Twaalf padelvragen beantwoord

Livios Verplicht vanaf 2022 bij de verkoop van je woning: het asbestat­test

Wil je een woning verkopen die gebouwd is voor 2001? Dan moet je vanaf 2022 verplicht een asbestattest voorleggen aan potentiële kopers. En tegen 2032 moet elke eigenaar over zo’n attest beschikken. Verhuur je een pand? Dan moet je als eigenaar in de toekomst een kopie aan de huurder bezorgen. Bouwsite Livios zet alle feiten op een rijtje.

16 november