Kan je er je boterham mee verdienen? Wordt het straks olympisch? Hoeveel kost het om een veld aan te leggen? De belangrijkste padelvragen beantwoord

Tennis Onze tennisex­pert weet wat het is om net als Osaka uitgejouwd te worden: “Dat kan het innerlijke huishouden overhoop halen”

“Naomi, you suck!” Nadat een fan op Indian Wells die woorden riep richting Naomi Osaka, barstte de Japanse tennisster in tranen uit. Onze tennisexpert Filip Dewulf weet wat het is om zwaar op de korrel genomen te worden. “Meestal raakt zoiets je kouwe kleren niet maar soms durft het toch in je hoofd te kruipen. Dat ik het me nu nog herinner, tussen een paar honderd profwedstrijden, zegt toch dat het ergens een gevoelige zenuw heeft beroerd.”

13 maart