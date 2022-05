Justine Henin probeert zieke kindjes aan het sporten te krijgen met nieuw project: “Ook in hún strijd kunnen ze zo grenzen verleggen”

TennisMet evenveel bevlogenheid als in haar tenniscarrière zet Justine Henin (39) zich in voor het goede doel: in een Luiks ziekenhuis wil ze met haar Justine Henin Foundation helpen zieke kindjes aan het sporten te krijgen.

Eerst was er tien jaar ‘Justine for Kids’ dat nu is overgegaan in de Justine Henin Foundation. “Ook toen ik nummer een van de wereld was dacht ik al: ik moet iets goeds doen met die bekendheid”, aldus de op 1 juni 40 wordende mama. Eén rode draad in haar projecten: kinderen helpen. Ook nu weer. “Uit onderzoek en ondervinding is gebleken dat zieke en gehandicapte kinderen veel baat hebben bij sport”, aldus Henin. “Niet alleen om hen uit de isolatie van hun ziekenhuisomgeving te halen en omdat het gewoon gezond is maar ook omdat het een sociale impact heeft en ze bepaalde waarden, zoals het verleggen van hun grenzen, ook kunnen toepassen in de strijd tegen hun ziekte.”

Donaties

Het Waalse icoon smeet zich in het project ‘Gym & Joy’ dat al twee jaar loopt in het gloednieuwe, Luikse ziekenhuis CHC MontLégia. Bedoeling is om in de eerste plaats fondsen (165.000 euro) te verzamelen voor een multisportterrein net buiten de kliniek maar ook om op de lange termijn meer begeleiding en sporten te kunnen aanbieden – “Waarom niet tennis?”, lachte Henin – en meer kinderen – “Tegen 2025 willen we 750 kinderen helpen” – een duwtje in de rug te geven. “Jong zijnde ben ik zelf geraakt door de het lijden van mijn mama (ze stierf aan kanker toen Henin twaalf was, red.), zieke kinderen helpen is dan ook het meest zinvolle voor mij”, wist Henin.

Met twee koters (Lalie is negen, Victor vijf jaar) op te voeden, haar rol als tenniscommentator voor onder meer Eurosport en vooral haar goed draaiende academie in Limelette neemt Henin er nu nog een engagement bij. “Ik wilde persoonlijk betrokken zijn”, zei ze. “Ik ben ambassadrice én woordvoerster, om zo te trachten de hoogwaardigheidsbekleders te overtuigen van ons pionierswerk. België is wel geen makkelijk land om dit soort projecten te lanceren maar met de hulp van onze partners, de organisatie van evenementen en donaties hopen we de financiën rond te krijgen. Sport is belangrijk, die boodschap wil ik helpen uitdragen.”

