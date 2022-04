Justine Henin is agressieve houding op tenniscourt grondig beu: “Het wangedrag wordt onaanvaardbaar”

TennisJustine Henin (39) kijkt met afschuw naar de recente escalaties op de tenniscourts. Rackets die sneuvelen en umpires die uitgekafferd worden, de spreekwoordelijke druppel is voor onze voormalige tennistopper bereikt. “Met een vulgaire en gewelddadige houding bereik je mijn limiet. We moeten nu actie ondernemen.”

Daniil Medvedev (ATP 2) die op de Australian Open verbaal stevig in de clinch ging met de scheidsrechter. Alexander Zverev, ‘s werelds nummer drie, die in Acapulco z’n racket op de stoel van de umpire kapotsloeg. En dan was er nog eeuwig woelwater Nick Kyrgios. Hij verloor twee weken geleden de controle in Miami. Het tennisjaar 2022 is amper vier maanden ver, maar ging al gepaard met enkele stevige escalaties.

Een doorn in het oog van Justine Henin (39). Onze voormalige Belgische topper - 117 weken op nummer één, olympisch goud in 2004 en zevenvoudig grandslamwinnares, levert vandaag de dag commentaar op Eurosport. Ze volgt het ATP-circuit van dichtbij en is het verhitte gedrag van sommigen op de tennisbaan grondig beu.

Quote Ik heb liever dat spelers in het oog springen vanwege hun speelstijl. Maar tegenwoor­dig moet je een vulgaire en gewelddadi­ge houding aannemen om tennis aantrekke­lijk te maken. Dan wordt mijn limiet bereikt. Justine Henin

“We moeten nu actie ondernemen”, vertelt Henin aan Eurosport Tennis Club. “We hopen dat er concrete daden worden ondernomen zodat dat extreem gedrag stopt. Je kan niet schreeuwen tegen een scheidsrechter. En het is wel degelijk een probleem als je een racket breekt en de stukken bijna tot bij een ballenjongen vliegen. Akkoord, je kan uitgeput en gefrustreerd zijn. Maar wat Zverev daar deed... dat mogen we niet meer zien. Wat hij doet is intimideren. Pure woede. Zoiets moet men veel strenger bestraffen. Zverev zou vandaag niet op het court mogen staan.” De 24-jarige Duitser speelt straks de halve finale van het prestigieuze Monte Carlo-toernooi.

Volledig scherm Zverev slaat zijn racket kapot op de umpire-stoel. © Handout via REUTERS

“Het wangedrag wordt onaanvaardbaar”, vervolgt Henin. “We kunnen genieten van het tennis van Kyrios - op momenten speelt hij wonderbaarlijk goed en daar heb ik bewondering voor - maar dat extreem gedrag kunnen we niet langer accepteren. Hetzelfde met Medvedev op de Australian Open. Waar trekken we de grens? Een racket kapotslaan, dat zijn beelden die niet op televisie horen. Topsporters moeten rolmodellen zijn.”

Kooien

Henin krijgt tegenkanting. Alexander Bublik, het nummer 36 van de wereld, stelde eerder dat door strengere sancties de tennissers “in kooien” zullen worden gestopt. Volgens de Kazach is emoties kunnen uiten van groot belang. Henin is bang dat spelers met die instelling niet meer populair worden omwille van hun talent, wel omwille van hun attitude en gedrag op de baan. “Ik heb liever dat spelers in het oog springen vanwege hun speelstijl. Maar tegenwoordig moet je een vulgaire en gewelddadige houding aannemen om tennis aantrekkelijk te maken, want je ziet het meer en meer. Dan wordt mijn limiet bereikt. Daar ben ik niet in geïnteresseerd.”

Volledig scherm Justine Henin. © BELGA