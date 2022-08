Justine Henin blikt terug op rivaliteit met Serena Williams: “Ze boezemde angst in, ook ik had schrik van haar”

TennisSerena Williams (40) neemt na dit seizoen wellicht afscheid van de tennissport. Leeftijdsgenote Justine Henin (40), vroeger haar grootste concurrente, sprak in een interview met L’Équipe over haar rivaliteit met de Amerikaanse.

Justine Henin en Serena Williams hadden vroeger een járenlange rivaliteit. De Belgische wist, samen met haar coach Carlos Rodriguez, geregeld onder de nagels van de Amerikaanse te kruipen. Veertien keer namen ze het tegen elkaar op. Williams zegevierde achtmaal, al won Henin vaker op de grandslamtoernooien. In 2007 klopte Henin haar zelfs drie keer op rij: in de kwartfinales van Roland Garros, Wimbledon en de US Open.

In een gesprek met L’Équipe wordt Henin gevraagd haar voormalige rivale te beschrijven. “Als speelster was ze mijn grootste uitdaagster. Ze is iemand die je pusht en dat is positief. Ze heeft duidelijk een grote persoonlijkheid, een groot hart en ze heeft veel moeten overwinnen in haar leven”, aldus de Waalse. “Serena is echt uitzonderlijk. Ze heeft mijn carrière enorm beïnvloed. Ik hou er niet van haar te vergelijken met andere grootheden, maar ze heeft veel betekend voor het vrouwentennis. Daar ben ik haar erg dankbaar voor.”

Volledig scherm © AFP

Zusjes Williams

De zusjes Williams hebben het vrouwentennis veranderd, zegt Henin. “Ze hadden een andere aanpak. Ze wilden iedereen verpletteren, met twee stonden ze heel sterk. Als je tegen een van de zussen moest spelen, was de andere er meestal bij. Het was al moeilijk om het tegen een van hen op te nemen, maar het voelde alsof we hen allebei moesten verslaan.”

Hun aanwezigheid maakte indruk op de tegenstand. “Ze boezemden angst in, Serena misschien nog meer dan Venus. Toen ze moest serveren, keek ze je recht in de ogen. Er was veel intimidatie. We kunnen spreken over hun tenniskwaliteiten, maar een van hun sterke punten was dat ze ervan overtuigd waren dat ze over de rest gingen heenlopen. Al hadden ze net zoals de andere spelers ongetwijfeld veel twijfels.”

“Of ook ik schrik had van Serena? Ja, lange tijd. Al presteerde ik niet slecht tegen haar, ik had het moeilijker tegen Venus (slechts 2 overwinningen in 9 wedstrijden, red.). Mijn coach Carlos Rodriguez overtuigde me dat ik de wapens had om met Serena concurreren. Het was een mentale kwestie. Ze duwde me tot het uiterste. Ik was een angstige speelster en een stuk frêler, maar het was aan mij om haar respect af te dwingen. Daar ben ik in geslaagd, het is een van zaken waar ik het meest trots op ben in mijn carrière.”

Volledig scherm © AFP

“Soms speelde Serena heel slecht, maar dat kon ze accepteren. Ze vond altijd de kracht om door te zetten en vertrouwde op haar service, haar gevreesde wapen. Ook al stond ze met haar rug tegen de muur, toch kon ze met haar opslag iedereen pijn doen. Dat kroop in de hoofden van veel tegenstanders.”

Henin stopte in 2011 definitief met tennissen, terwijl Serena nu nog altijd speelt. Hoe komt dat? “Ze hield lange pauzes tijdens haar carrière en was geïnteresseerd in andere dingen. Er waren tijden dat ze niet veel toernooien speelde. Zo hield ze het vol”, stelt Henin. “Ik heb veel bewondering voor haar, na wat ze heeft meegemaakt. Zoals haar moeilijke bevalling. Nadien kregen we niet meer de Serena van vroeger te zien. Maar toch slaagde ze er nog vier keer in een grandslamfinale te halen.”