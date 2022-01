“Jullie zijn allemaal corrupt”: Shapovalov ergert zich aan ‘tijdrekken’ Nadal, die zich in vijf sets naar halve finale zwoegt

Australian OpenHet ging niet zonder slag of stoot, maar Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Australian Open. De Spanjaard had daar wel vijf sets voor nodig tegen de Canadees Denis Shapovalov, die tijdens de partij even de controle verloor.

Denis Shapovalov schonk zichzelf afgelopen zondag een geschenk door ietwat verrassend Alexander Zverev uit de Australian Open te knikkeren. De 22-jarige Canadees boekte zo een plaats in de kwartfinale, waarin hij het moest opnemen tegen Rafael Nadal. Na één set bleek al wat voor opgave dat is - de Spanjaard had aan één break genoeg voor 6-3.

De emoties begonnen toen al hoog op te lopen bij Shapovalov, want bij het begin van de tweede set maakte de Canadees zich kwaad op stoelscheidsrechter Carlos Bernardes. “Ik sta hier al 45 seconden en hij (Nadal, red.) is nog steeds niet klaar om te spelen", brieste Shapovalov. “Je moet hem erop wijzen.” Toen de umpire vervolgens Shapovalov erop wees dat hij zélf degene was die tijd verspeelde, liet de Canadees zich van z'n slechtste kant zien. “Jullie zijn allemaal corrupt”, riep hij tot twee keer toe.

En niet veel later, nadat Shapovalov het spelletje op zijn eigen opslag binnen had gehaald, zat het spel weer op de wagen. Terwijl Nadal zich klaar maakte om te serveren, stak Shapovalov zijn handen in de lucht. Wellicht om de umpire opnieuw attent te maken op de opslagklok, maar die wilde er niet van weten. “Je kijkt mij aan, maar hij heeft nog 8 seconden om te serveren. Wat wil je nu eigenlijk?” Intussen had ook Nadal er stilaan genoeg van. De Spanjaard trok dan maar zelf naar het net om Shapovalov te kalmeren.

Als het de bedoeling van Shapovalov was om Nadal uit evenwicht te brengen, is-ie daar wel in geslaagd. Want nadat Nadal eerst ook nog de tweede set won met 6-4, pakte de Canadees vervolgens vrij overtuigend de derde en vierde set. Of was er meer aan de hand bij Nadal? De Spanjaard leek last te hebben in de buikstreek en vroeg voor een medische time out, die hij vlak voor het begin van de vijfde set ook kreeg.

Het momentum leek dus helemaal bij Shapovalov te liggen, maar in de vijfde en beslissende set kwam de Nadal van de eerste twee sets weer boven water. De Spanjaard had al in het eerste opslagspel van Shapovalov een break te pakken en gaf die voorsprong niet meer weg. Na een partij van 4 uur en 7 minuten stond Nadal als winnaar op het scorebord: 3-6, 4-6, 6-4, 6-3 en 3-6.

Na afloop was Nadal zichtbaar opgelucht dat hij de partij alsnog naar zich toe kon trekken. “Ik had maagproblemen. Daarom ging ik naar de kleedkamer om mijn bloeddruk te checken. Het is goed dat ik nu drie dagen de tijd heb om te herstellen, want ik ben geen 21 meer. Ik wil het publiek bedanken voor de steun. Twee maanden geleden wist ik nog niet eens of ik hier wel zou kunnen staan. En of ik ooit wel weer zou kunnen tennissen.”

In de halve finale neemt Nadal het op tegen de winnaar van het duel tussen Gaël Monfils en Matteo Berrettini.

