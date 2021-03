Juan Martin del Potro hoopt met vierde knieoperatie nog fit te geraken voor Olympische Spelen

De 32-jarige Del Potro is een voormalig nummer drie van de wereld. Hij won al 22 titels, waaronder de US Open in 2009, en haalde olympisch zilver in Rio (2016) en brons in Londen (2012). Maar de boomlange Argentijn kende ook al heel wat blessureleed, onder meer aan de pols en de knie. Zijn laatste wedstrijd dateert van bijna twee jaar geleden. Sindsdien werd hij drie keer geopereerd aan de knie. Morgen volgt een vierde ingreep in Chicago.