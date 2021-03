Jonge Argentijn Cerundolo doet op zijn eerste ATP-toernooi wat Djokovic, Nadal en Federer niet konden

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Juan Martin Cerundolo waande zich in een echt sprookje. De jonge tennisser bereikte in Cordoba voor het eerst de hoofdtabel van een ATP-toernooi. Nadat hij de kwalificaties overleefde, mocht hij in zijn eerste ATP-match de Braziliaan Thiago Wild (ATP-122) bekampen. Hij versloeg Wild met 7-5 en 7-6. Voor de finale stuurde hij ook nog de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP-42), de Braziliaan Thiago Monteiro (ATP-74) en de Argentijn Federico Coria (ATP-85) naar huis.

In die finale wachtte de ervaren Spanjaard Albert Ramos-Viñolas (ATP-46). Cerundolo won de eerste set met 6-0 in amper 39 minuten. Ramos-Viñolas was het noorden helemaal kwijt, maar herpakte zich in de tweede set. Hij won de set met 2-6. De derde en laatste set moet beslissen wie het ATP-toernooi van Cordoba op zijn palmares mocht zetten. Het was Cerundolo die met 6-2 de wedstrijd in een definitieve plooi legde. Door deze overwinning springt Cerundolo van plaats 335 naar plek 181 op de ATP-ranking.

Prestatie om u tegen te zeggen

Er zijn maar weinig spelers in de geschiedenis die het Cerundolo voordeden. Zijn landgenoot Guillermo Coria kon dit huzarenstukje ook tot een goed eind brengen. Coria won in 2001 in het Chileense Vina del Mar op zijn 19de eveneens het eerste ATP-toernooi waaraan hij deelnam. Maar tennislegendes als Djokovic, Nadal en Federer konden het niet verwezenlijken. Zij moesten eventjes wachten op hun eerste toernooiwinst.

De Servische nummer één van de wereld won zijn eerste ATP-tornooi bij zijn 24ste poging. Djokovic won in 2006 zijn eerste ATP-toernooi in het Nederlandse Amersfoort. De winnaar van de voorbije Australian Open was toen negentien jaar en en 62 dagen oud.

Volledig scherm Djokovic won zijn eerste ATP-toernooi in 2006. © REUTERS

Nadal was jonger dan Djokovic toen hij zijn toernooi zege in de wacht sleepte, maar hij moest er wel een toernooi langer op wachten. Nadal won namelijk zijn eerste titel bij zijn 25ste poging. In het Poolse Sopot was hij de beste toen hij achttien jaar en 73 dagen oud was.

Volledig scherm Rafael Nadal was 18 jaar en 73 dagen oud toen hij zijn eerste ATP-titel in de wacht sleepte. © Photo News

Die andere grootheid Roger Federer moest er nog net iets langer op wachten. De Zwitser won zijn eerste titel na 47 voorgaande pogingen. Die eerste titel behaalde hij in 2001 in Milaan. Federer was toen negentien jaar en 180 dagen oud.

Volledig scherm Federer moest net iets langer wachten op zijn eerste eindoverwinning. © Photo News

Deze vergelijking bewijst nog maar eens hoe straf de prestatie van Cerundolo is. De Argentijn won zoals gezegd het eerste ATP-toernooi waaraan hij deelnam. Hij is wel al 19 jaar en 105 dagen oud. Nadal en Djokovic waren dus net iets jonger bij hun eerste toernooizege. Niettegenstaande is het een prestatie om u tegen te zeggen.

