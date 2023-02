Johan Van Herck zegt nationale tennisteams nu al vaarwel

In januari vertelde de 48-jarige Van Herck zelf al dat hij er na 2023 mee op zou houden. “Maar de laatste resultaten in de Davis Cup en Billie Jean King Cup waren teleurstellend. Omwille van de komende ontmoeting met Canada in de Billie Jean King Cup (in april) zijn we ons bewust van de hoogdringendheid”, verkaart de federatie de beslissing om de samenwerking nu al stop te zetten. “Om die reden is de bekendmaking van de naam van de opvolger(s) de prioriteit voor de komende dagen.”