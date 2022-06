Jelena Dokic deelt in erg emotionele post op Instagram hoe ze zich van het leven wou beroven: “Weet dat je niet alleen bent”

TennisDe Australische Jelena Dokic (39), de voormalige nummer vier van de wereld in het vrouwentennis, heeft vandaag in een emotioneel bericht op Instagram toegegeven zich in de maand april bijna van het leven te hebben beroofd. Meteen doet ze ook een oproep om professionele hulp te zoeken aan haar volgers die depressief zijn of donkere gedachten hebben.

“28 april 2022. Ik zal die dag nooit vergeten. Ik sprong bijna van mijn balkon op de 26ste verdieping om een einde aan het leven te maken. Alles was wazig. Alles was donker. Geen geluid, geen beeld... niets klopte. Alleen tranen, verdriet, depressie, angst en pijn. De laatste zes maanden zijn bijzonder zwaar geweest. Haast overal en constant huilen. Tijdens het werk, waar ik me verstopte in het toilet om mijn tranen weg te vegen. Thuis met die vier muren rond mij, haast onophoudelijk. Ondraaglijk.”

“Die constante gevoelens van verdriet en pijn gingen maar niet weg en hebben mijn leven kapot gemaakt. Ik vind dat ik daar zelf verantwoordelijk voor ben. Ik acht mezelf niet in staat lief te hebben en heb schrik. Maar ik weet ook dat er nog zoveel dingen zijn om dankbaar voor te zijn. Wat me mezelf dan weer deed haten: waarom moet ik me dan toch zo voelen? Waarom kon ik daar niet gewoon dankbaar voor zijn? Het was een vicieuze cirkel in mijn hoofd.”

“Ik dreef mezelf zo ver dat ik niet begrijp hoe ik het heb kunnen volhouden. Uiteindelijk bood professionele hulp een uitweg.”

Volledig scherm Dokic in juni 2011 in actie op het toernooi van Rosmalen. © EPA

“Dit is niet makkelijk om te schrijven, maar ik ben altijd open, eerlijk en kwetsbaar met jullie geweest. Ik geloof hard in de kracht van het delen van verhalen om dingen te verwerken en elkaar te helpen. Ik schrijf dit omdat ik weet dat ik niet de enige ben die het moeilijk heeft. Weet dat je niet alleen bent.”

“Ik kan niet zeggen dat het nu goed met me gaat, maar ik ben vast en zeker bezig aan mijn herstel, met goede en slechte dagen. En nu geloof ik erin dat ik hieruit kan raken. Schaam je nooit over hoe je je voelt. Het is oké om je zo te voelen en je kan er sterker uitkomen. Blijf er gewoon in geloven.”

“Ik hou van jullie. Proficiat aan zij die blijven vechten en overleven om de volgende dag te zien. Ik zal sterker dan ooit terugkomen.”

Dokic maakte als tennisster vooral furore in het begin van de jaren 2000. Ze behaalde in totaal zes WTA-titels en bereikte in 2000 de halve finale van Wimbledon. In 2002 bereikte ze de vierde plek op de WTA-ranglijst, haar hoogste klassering ooit. In 1999 verbaasde Dokic de hele tenniswereld door bij haar eerste deelname aan Wimbledon Martina Hingis, de toenmalige nummer één, uit te schakelen in de eerste ronde.

Dokic werkt momenteel als tenniscommentator voor de Australische sportzender Channel 9.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.