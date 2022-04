Is het goede gevoel terug? David Goffin wint in Marrakesh zesde ATP-titel uit carrière

TennisDavid Goffin heeft zijn zesde ATP-titel uit z’n carrière gewonnen. Onze 31-jarige landgenoot en nummer 74 van de wereld versloeg in Marrakesh (gravel/534.555 euro) de Slovaak Alex Molcan (ATP 65) in drie sets: 6-3, 3-6 en 3-6. Na enkele erg moeizame maanden een serieuze opsteker voor onze nummer één in het mannentennis. Goffins laatste toernooizege dateerde van februari vorig jaar.

“Ik begin wat matchen na mekaar te spelen en dat zorgt voor meer vertrouwen”, vertelde de Luikenaar gisteren nog na zijn halve finale. Zijn zesde toernooizege dus. In februari 2021 was Goffin de beste was in het Franse Montpellier. Zijn vier andere titels won hij in 2017 (in Shenzhen en Tokio) en 2014 (in Kitzbühel en Metz).

Monte Carlo

Nu kan de focus op Monte Carlo. Daar staat hij in de eerste ronde tegenover Jiri Lehecka. De 20-jarige Lehecka (ATP 98) versloeg in de kwalificaties Henri Laaksonen (ATP 87) met 6-7 (0/7), 6-4, 6-2 en Benjamin Bonzi (ATP 61) met 6-4 en 6-3. Als Goffin weet te winnen, treft hij in de volgende ronde de winnaar van de partij tussen Roberto Bautista Agut (ATP 19) en Daniel Evans (ATP 26), die Goffin vorig jaar in de kwartfinales versloeg. In de derde ronde wacht dan mogelijk Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld.

Goffin kreeg een wildcard voor het toernooi en moest dus niet door de kwalificaties geraken. Vorig jaar bereikte de Belgische nummer één de kwartfinales van het toernooi waarin hij verloor van Daniel Evans. Goffin nam al acht keer deel in Monte Carlo. Zijn beste resultaat was de halve finale in 2017. Toen verloor hij van Rafael Nadal, nadat hij eerder al Dominic Thiem en Novak Djokovic wist te verschalken.

