Indrukwekkende Nadal maakt kipkap van Dimitrov in Monte Carlo

Tennis Franse nummer 35 van de wereld heeft het door corona mentaal helemaal gehad: “Winnen of verliezen, het doet me niets meer”

12 april Benoit Paire heeft het volledig gehad. De 31-jarige Fransman zei waar het op stond na zijn nederlaag in de eerste ronde van het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo. “Ik heb er geen zin meer in, zonder publiek is het alsof je op een kerkhof speelt.”