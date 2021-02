Indoortennis kan veilig, zo is wetenschappelijk bewezen: “Met ons protocol is het risico op besmetting verwaarloosbaar klein”

In tegenstelling tot bij andere sporten hebben tennisclubs hun infrastructuur (het onderhoud daarvan, de investeringen en verzekeringen) quasi altijd in eigen beheer. Voor heel wat uitbaters en trainers is deze amateursport hun broodwinning waaraan ze nu dus al ettelijke maanden geen cent verdienen. Nochtans lijkt indoortennis – waarbij de poorten van een hal kunnen opengezet worden voor ventilatie en spelers veelal op 23 meter van elkaar staan – een relatief risicoloze sport. Tennis Vlaanderen en l’Association Francophone de Tennis gingen dan ook ten rade bij het UGent en het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voor een wetenschappelijk onderbouwde risico-analyse. Deze studie leidde tot een aantal aanbevelingen om het reeds bijzonder kleine risico op besmetting bij tennis naar een absoluut verwaarloosbaar niveau te herleiden: hallen moeten aan bepaalde ventilatievoorwaarden voldoen, een nog strengere mondmaskerplicht, een striktere handleiding voor clubs en spelers – niet luid praten met mekaar op de baan! – en alleen enkelspel of training aan twee personen wordt toegelaten.

Quote Het dubbelspel en grotere groepstrai­nin­gen zouden eigenlijk ook kunnen maar staan we zelf niet toe Gijs Koken, CEO Tennis Vlaanderen

“Versoepelingen houden altijd risico’s in”, weet Tennis Vlaanderen-CEO Gijs Kooken. “Maar wij tonen met deze studie aan dat die voor de tennissport tot 1000 maal kleiner zijn dan dingen die vandaag al aanvaard zijn. Vorige week zijn de kappers en rijscholen terug open mogen gaan, zonder voorafgaand wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben dat wel. Kijk, je gaat het besmettingsrisico met een virus nooit tot nul kunnen herleiden maar wij brengen die kans door ons protocol wel naar een verwaarloosbaar niveau. En we doen dat met een onderbouwde analyse. Wij willen een voorloper zijn in de sportwereld. Laat ons opengaan en dan kunnen andere sporttakken daarna volgen.”

Opstapje naar zomerseizoen

Bedoeling is dat de aanvraag op 26 februari tijdens het overlegcomité op tafel komt. “En dat onze clubs in het beste geval drie à vier dagen later kunnen openen”, aldus Kooken. “Met die enkele weken winterverhuur die hen dan nog rest kunnen ze het bloeden wat stelpen. Bovendien vormt dat dan een mooi opstapje naar het zomerseizoen. Ook voor de spelers zelf trouwens die nog snel een balletje kunnen slaan na maanden te hebben stilgelegen.” Zoiets biedt alleszins perspectief en is dus zonder meer positief voor het fysieke en mentale welzijn van de 250.000 Belgische tennisliefhebbers. Vandaar ook dat medische organisaties als Gezond Sporten Vlaanderen en de Sportkeuringsartsen dit verzoek voor 100 procent steunen en uitdragen.

“Pas op, en we leggen onszelf ook een beperking op”, zegt Kooken. “Het dubbelspel en grotere groepstrainingen zouden eigenlijk ook kunnen maar staan we zelf niet toe. Sport Vlaanderen heeft de situatie de voorbije maanden vrij monolithisch bekeken: indoorsport gaat niet. Maar in een tennishal sta je altijd 23 meter van elkaar af. Ik begrijp dat er aan het samenbrengen van mensen risico’s verbonden zijn maar met ons nieuw protocol hopen we daar ook een antwoord op te bieden. Het is simpel: als er versoepelingen komen in de sportwereld, laat ze dan wetenschappelijk verantwoord zijn. Voor onze tennisclubs én spelers is elke week een gewonnen week.”

